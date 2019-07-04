زلزال يضرب غربي كندا

2019/07/04 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الخميس، أن زلزالا شدته 6.5 درجة ضرب شمال غرب جزيرة فانكوفر الكندية.

ولم يصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو ترد تقارير فورية عن خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال الذي قالت الوكالة إن مركزه على عمق عشرة كيلومترات، ويبعد 225 كيلومترا شمال غرب بلدية بورتهاردي.انتهى

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