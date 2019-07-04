مصدر في داخل الاراضي المحتلة لـ

2019/07/04 | 09:23

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العهد نيوز- بغداد

قال مصدر في داخل الاراضي المحتلة، ان هناك اضطرابات وحرب اهلية داخل الكيان مستمرة منذ اسبوع، مشيرا الى، ان "العالم يتكتم عليها".

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