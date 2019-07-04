2019/07/04 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هز انفجار عنيف وسط العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم الخميس.

تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تحطم واجهة إحدى البنايات جراء الانفجار.

وصرحت إدارة المرور بأنها اتخذت إجراءات

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