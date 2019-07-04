محافظة بغداد تحدد الشهر الجاري موعداً لإعلان أسماء المتقدمين على تعيينات التربية

2019/07/04 | 09:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تستعد محافظة بغداد لاعلان نتائج التعيينات خلال الشهر الجاري لسد النقص الحاصل في مدارس العاصمة، بينما اكدت تربية الرصافة الثالثة ان اعلان الاسماء سيمكنها من رفد مدارسها بالمتعينين الجدد لسد النقص الحاصل بالاختصاصات العلمية والانسانية.





وقال محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة أنجزت اعداد الاسماء الخاصة بالتعيينات لمديريات تربية بغداد الست من اجل اعلانها خلال الشهر الحالي"، موضحاً أن "اللجان الفنية والفرعية التي شكلت بهذا الصدد، انجزت تدقيق جميع طلبات المتقدمين واستكملت اعداد نتائج التعيينات للمتقدمين".

وأضاف أن "عدد المتقدمين ضمن مديريات تربية الرصافة: الاولى والثانية والثالثة، وتربية الكرخ: الاولى والثانية والثالثة، بلغ 12 الف متقدم، وتم النظر بجميع طلباتهم من اجل ان يأخذ كل منهم حقه في التعيين طبقا للضوابط التي اعدتها المحافظة بهذا الصدد"، لافتا الى إن "إعلان الاسماء سيكون في جميع المديريات وفي الوقت ذاته".





واشار الجزائري الى أن "المحافظة بانتظار التعليمات الخاصة باعلان الاسماء التي سترد من الامانة العامة لمجلس الوزراء، من اجل انصاف جميع الشرائح ولتكون عملية التعيينات منصفة بالشكل الامثل"، منوها بأن "المحافظة لديها تخصيصات مالية لانشاء قرابة 200 مدرسة ادرجت ضمن خطة هذا العام وستتم المباشرة بها قريباً للاسهام بحل مشاكل الدوام الثنائي والثلاثي لاحداث تغيير في واقع العملية التربوية في العاصمة".

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