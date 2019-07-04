2019/07/04 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور مثيرة للممثلة والمغنية الأمريكية سيلينا غوميز، وهي تقلد حركات باميلا أندرسون نجمة الإثارة في تسعينيات القرن الماضي.وحاكت سيلينا غوميز (26 عاما) هيئة باميلا أندرسون ووضعيات التصوير، التي كانت نجمة التسعينيات تتخذها أثناء تصوير الدعايات وبوسترات الترويج لماركات منتجات مختلفة ومنها مجلات المجتمع والفن.واختارت غوميز ملابس بحر حمراء

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بثياب البحر سيلينا غوميز تشعل الإنترنت بتقليدها باميلا أندرسون وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بثياب البحر سيلينا غوميز تشعل الإنترنت بتقليدها باميلا أندرسون) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بثياب البحر سيلينا غوميز تشعل الإنترنت بتقليدها باميلا أندرسون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).