2019/07/04 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قلل رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي، من أهمية ما اُشيع بين القوى السياسية حول ما يثار بشأن استثمار محيط مطار بغداد.وأوضح الاعرجي في مقابلة مع قناة العراقية تابعها المركز الخبري الوطني NNC، أن “هناك لجنة شكلت لبيان حقيقة هذا المشروع الذي يهدف لبناء مدينة اقتصادية”.وأضاف أن “جميع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الاستثمار تحسم الجدل بشأن استثمار محيط مطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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