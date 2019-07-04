2019/07/04 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أخبارا تفيد بأن “هواوي” ستكشف في الـ 23 من الشهر الجاري عن هاتف متطور قد يصبح واحدا من أكثر الهواتف شعبية ورواجا في الأسواق.وتبعا للتسريبات فإن هاتف Honor 9X سيأتي بهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مزود بشاشة عالية الدقة بمقاس 6.7 بوصة.كما سيزود هذا الهاتف بمعالج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد رفع الحظرهواوي تستعد لغزو الأسواق بهاتف متطور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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