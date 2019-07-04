2019/07/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة الديلي تليغراف اليوم الخميس تقريرا لاثنين من مراسليها هما جوزي إينسور وهايلي ديكسون بعنوان “طلاق حاكم دبي الكبير يحسمه القضاء البريطاني”.ويقول التقرير إن الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي يخوضان الصراع القضائي حول حضانة طفليهما فيما يعتبر كثيرون “أنه سيكون أكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معركة قضائية بين حاكم دبي وزوجته في لندن هي الأكبر كلفة وكالة خطوة برس.

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