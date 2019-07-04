2019/07/04 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس كشف محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، امس الأربعاء، عن “هشاشة” الوضع الأمني في مدينة الموصل، مشيرا إلى أن تنظيم “داعش” يتواجد بأعداد كبيرة.وقال النجيفي في حديث أورده موقع RT: “لا يمكننا الحديث عن وجود سيطرة للحكومة في الموصل، ولا يمكننا أن نقول بأن الأوضاع مستتبة ومستقرة، فالمدينة مهددة بأية لحظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أثيل النجيفي: داعش يتواجد بأعداد كبيرة في الموصل وكالة خطوة برس.

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