بالفيديو.. مصرع واصابة عدة اشخاص بحادث مروري على طريق سريع محمد القاسم

2019/07/04 | 09:31

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بغداد اليوم- بغداد

تسبب حادث سير، صباح الخميس 4 تموز 2019، بمصرع واصابة عدة اشخاص على طريق محمد القاسم، وسط بغداد.

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