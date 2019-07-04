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بالفيديو.. مصرع واصابة عدة اشخاص بحادث مروري على طريق سريع محمد القاسم


بالفيديو.. مصرع واصابة عدة اشخاص بحادث مروري على طريق سريع محمد القاسم
2019/07/04 | 09:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- بغداد

تسبب حادث سير، صباح الخميس 4 تموز 2019، بمصرع واصابة عدة اشخاص على طريق محمد القاسم، وسط بغداد.

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