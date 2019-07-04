المرشدي: الفساد متجذر في الاتصالات ووزيرها سيستجوب داخل البرلمان

2019/07/04 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حمل النائب عن تيار الحكمة المعارض اسعد المرشدي، الخميس، وزير الاتصالات (نعيم الربيعي) مسؤولية تردي خدمات الاتصالات والانترنت، مبيناً ان الفساد متجذر في وزارة الاتصالات والبرلمان سيقوم باستجواب اكثر من وزير واحدهم وزير الاتصالات.وقال المرشدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وزير الاتصالات عليه الكثير من الملفات والملاحظات، حيث ان اداءه غير مقنع، اضافة […]

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