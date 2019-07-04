2019/07/04 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني بان فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت صباح اليوم مع حادث تسرب لغاز داخل احد المطاعم بمنطقة وسط البلد،مما أدى إلى حدوث عملية عصف وتفريغ، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة آخرين إحداهما بالغه .وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار وسط العاصمة الأردنية عمان النعيم نيوز.

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