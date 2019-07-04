2019/07/04 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله لمناسبة الذكرى التاسعة والتسعين لثورة العشرين في الثلاثين من حزيران 1920م، نستذكر ملحمة من ملاحم الشعب العراقي الثورية التي أدت إلى بلورة الوعي الوطني ونشوء الحركة الوطنية العراقية التي كانت تناضل من أجل الإستقلال والسيادة الوطنية هذه الثورة التي أمتدت من شمال وجنوب ووسط العراق، لعبت دوراً كبيراً في تعزيز مقدمات الوحدة الوطنية ومن أجل تحقيق كيان الدولة العراقية.فالثورة التي أنفجرت كان لها خلفية ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صبحي مبارك مال الله - نشوء الحركة الوطنية ودورها في ثورة العشرين !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صبحي مبارك مال الله - نشوء الحركة الوطنية ودورها في ثورة العشرين !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).