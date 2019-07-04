انفجار ناجم عن تسرب للغاز وسط العاصمة الأردنية عمان

2019/07/04 | 09:36

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قالت وسائل إعلام اردنية إن انفجارا عنيفا هز وسط العاصمة، صباح اليوم، وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تحطم واجهة إحدى البنايات جراء الانفجار.

وصرحت إدارة المرور بأنها اتخذت إجراءات مرورية وسط عمان حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن الانفجار سببه تسرب غاز داخل أحد المطاعم.

وبحسب الناشطين فإن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، فيما توجهت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى المنطقة للتعامل مع الحادث.

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