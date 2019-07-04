دقيقة بدقيقة كيف ينتشر تأثير الكوكايين المميت في الجسم

2019/07/04 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعيث مخدر الكوكايين فسادا في الجسم منذ لحظة استنشاقه أو تدخينه أو حقنه في الوريد، حيث يدخل مجرى الدم في غضون ثوان ويبدأ بمهاجمة الدماغ.ويخلق الكوكايين درجة عالية من النشوة على المدى القصير، تستمر ما بين 20 إلى 30 دقيقة، ما يدفع المتعاطين إلى محاولة الوصول إلى المستوى نفسه في كل مرة.وكلما زاد

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