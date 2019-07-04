2019/07/04 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، الخميس، عن تفاصيل الخطة الأمنية الجديدة التي أطلقت عليها اسم "خطوط النار" في ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل خطوط النار في ديالى وأهدافها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل خطوط النار في ديالى وأهدافها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).