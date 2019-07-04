محافظ بغداد يحدد موعد إعلان نتائج تعيينات التربية

2019/07/04 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، عن استعداد المحافظة لاعلان نتائج التعيينات خلال شهر تموز الحالي لسد النقص الحاصل في مدارس العاصمة، بينما اكدت تربية الرصافة الثالثة ان اعلان الاسماء سيمكنها من رفد مدارسها بالمتعينين الجدد لسد النقص الحاصل بالاختصاصات العلمية والانسانية.وقال الجزائري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن […]

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