2019/07/04 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن إحالة قضايا تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق إلى القضاء .وأشارت , إلى إنجاز ملفات تطال أربعة إلى خمسة أعضاء في مجلس النواب لتورطهم بقضايا “ثقيلة جداً”.وقال رئيس الهيئة بالوكالة ، إنه تم ” إحالت عدداً من القضايا التي تطول مسؤولين من درجة مدير عام …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملفات فساد كبيرة تودي بمسؤولين برلمانيين للقضاء النعيم نيوز.

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