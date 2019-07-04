بيرو تُسقط تشيلي وتضرب موعداً مع البرازيل في نهائي كوبا أميركا 2019

2019/07/04 | 09:38

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(المستقلة) … حقق المنتخب البيروفي مفاجأة بالفوز على تشيلي 3-0 والتأهل لنهائي كوبا أميركا 2019.

الهدف الأول أحرزه إديسون فلوريس في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، وسجل يوشيمار يوتون هدف بيرو الثاني في الدقيقة 38 من الشوط الأول.

شوط المباراة الثاني شهد تسجيل هدف ثالث، أحرزه باولو جيريرو، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أشار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لتشيلي.

وأضاع فارجاس هدف الشرف لتشيلي بإهداره لركلة الجزاء.

وستشهد المباراة النهائية مواجهة بين بيرو والبرازيل يوم الأحد القادم، 7 تموز.

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