بيرو تجرد تشيلي من اللقب وتتأهل لنهائي الكوبا

2019/07/04 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس جرد المنتخب البيروفي نظيره التشيلي من لقب بطل كأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا” في كرة القدم بعدما تفوق عليه 3-0 فجر الخميس في بورتو أليغري ضمن مواجهة الدور نصف النهائي.وسجل ثلاثية بيرو إديسوس فلوريس عند الدقيقة 21، ويوشيمار يوتون في 38، وباولو غيريرو في الدقيقة الأولى الإضافية من الوقت بدل

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