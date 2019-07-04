النزاهة تكشف عن تورط خمسة نواب بملفات فساد “ثقيلة جدا

2019/07/04 | 09:40

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بغداد:سومر نيوز

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن تورط خمسة من اعضاء مجلس النواب بملفات فساد “ثقيلة جدا”، مطالبة برفع الحصا...

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