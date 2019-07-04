سائرون: داعمون للحكومة ولن نقبل بتعطيلها

2019/07/04 | 09:40

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بغداد / سومر نيوز

قال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الخميس، إن مجلس النواب داعم للحكومة وبرنامجها، مشير...

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