هيئة الاستثمار تحسم الجدل بشأن استثمار محيط مطار بغداد

2019/07/04 | 09:40

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بغداد/ سومر نيوز

قلل رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي، من أهمية ما اُشيع بين القوى السياسية حول ما يثار بشأن ا...

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