2019/07/04 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت الوصية المثيرة للجدل للفنان المصري الراحل، عزت أبو عوف، إلى الواجهة بعد وفاته، والتي قال فيها: “كرموني وأنا عايش، ولو عايزين تحرقوا أفلامي بعد ما ‏أموت مش مشكلة”.وقالت الفنانة، مها أبو عوف، شقيقة الفنان المصري المتوفي، إن وصية الراحل بحرق أعماله الفنية غير صحيحة، موضحة “الراحل كان يتباهى بأعماله الفنية ولم يطلب يوما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شقيقة الفنان المصري عزت أبو عوف تنفي شائعة وصيته بحرق أفلامه وكالة صدى الاعلام للانباء.

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