“صائد الكواكب” يعثر على أصغر كوكب خارج النظام الشمسي

2019/07/04 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عثر التلسكوب الفضائي TESS التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” على أصغر كوكب حتى الآن خارج المجموعة الشمسية.ويطلق على الكوكب المكتشف حديثا اسم L 98-59b، وهو أصغر حجما من الأرض وأكبر من المريخ، ويدور حول نجم بارد ومشرق على بعد 35 سنة ضوئية فقط.وإلى جانب هذا الاكتشاف، رصد تلسكوب “ناسا” […]

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