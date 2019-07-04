بطولة غرب اسيا.. ناشئة العراق يتعادلون سلباً مع الكويت

2019/07/04 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيم التعادل السلبي على لقاء منتخبنا الوطني للناشئين أمام نظيره الكويتي ضمن الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة الاردنية عمان.وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الزرقاء ضياع عديد الفرص من قبل منتخبنا الذي سيطر على أغلب مجريات اللقاء.وبهذا التعادل احتل اسود الرافدين المركز الثالث بنقطة واحدة خلف الكويت […]

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