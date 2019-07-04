نائب: محافظ البصرة أسير بيد الاحزاب التي أسقطت المحافظة

2019/07/04 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الصيادي، أن محافظ البصرة اسعد العيداني أسير بيد الاحزاب التي أسقطت المحافظة، مبيناً أن البصرة تشكو تقصير كبير من الحكومة والفساد المستشري.وقال الصيادي تصريح صحفي، إن “كل سارق في المحافظات لدية سارق كبير آخر يدعمه في بغداد”، مشيراً الى أن “الملايين تصرف على كثير من القطاعات التي تبقى على حالها كتعبيد الطرق التي لا زالت مشاكلها مستمرة”.

واضاف أن “محافظ البصرة أسير بيد الأحزاب التي اسقطت المحافظة وعبثت فيها وجعلوا هذه المحافظة تشكو من الحكومة والفساد المستشري بعموم المحافظة”.

وتابع أن “الخدمات في البصرة معدومة والبطالة تستطيع الحكومة المحلية حلها”، لافتاً الى أن “البصرة ساقطة بيد الاحزاب والمواطنين يتخوفون من الخروج للشارع والتظاهر بدون معوقات”.

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