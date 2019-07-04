بالوثائق.. الجبوري يهاجم “أبو مازن” ويكشف “ماضيه”

2019/07/04 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هاجم السياسي العراقي مشعان الجبوري، احمد الجبوري “ابو مازن” بعدما نشر وثائقاً تثبت محكومية سابقة على ابو مازن بالسجن 15 عاماً.وقال مشعان في تغريدة على حسابه تويتر: “بدأ حياته حرامي بقر ثم مسلبچي سيارات ثم سجيناً مداناً بالسرقة ثم دليلاً لقوات الاحتلال ومخبراً لديهم وبدعمهم نجح بالسيطرة على محافظة صلاح وسرقة كل اموالها ومقدراتها والان في الصف الاول لتحالف البناء وحليفا للارجنتين ويعين وزراء ورؤساء هيئات !؟ انه العراق الجديد !؟”.

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