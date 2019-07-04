2019/07/04 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجر عدد من العبوات الناسفة، في خط استراتيجي ناقل للنفط جنوبي مدينة الموصل شمالي العراق؛ مخلفةً أضراراً به، لكونه متوقفاً عن العمل.جاء ذلك في تصريح للنقيب سعد عاصم، الضابط في شرطة محافظة نينوى.الذي أوضح أن 6 عبوات ناسفة استهدفت الخط الاستراتيجي الناقل للنفط من كركوك ونينوى إلى ميناء جيهان التركي.وقال: إن “أضراراً …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجيرات تستهدف خط الانبوب الاستراتيجي الناقل للنفط الى ميناء جيهان جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (النهرين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجيرات تستهدف خط الانبوب الاستراتيجي الناقل للنفط الى ميناء جيهان جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النهرين).