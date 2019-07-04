الهاشمي: قائد عمليات البصرة أراد أن يكحل عيون الحكومة ولكنه أعماها

2019/07/04 | 10:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي هشام الهاشي، أن إنقاذ حكومة البصرة من مأزق التقصير لن يكون بالتهديد، مبيناً أن العسكر الأبطال هم من يحترمون الحرية والقانون.وقال الهاشمي في تغريدة على حسابه تويتر: “أراد قائد عمليات البصرة ان يكحل عيون الحكومة ولكنه أعماها”.

وأضاف أن “إنقاذ حكومة البصرة من مأزق التقصير لن يكون بالتهديد”، مبينا بأنه “لم يتطور التفكير العسكري منذ نبوخذنصر (السبي والهدم وخطف الناس وقمع الحريات)”.

وتابع أن “العسكر الأبطال فقط الذين هم يصنعون المجد ويحترمون الحرية والقانون، ومكانهم الجبهات والخنادق!”.

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