“سجن غيابي” لمدير عام بوزارة التجارة أهدر نحو مليون دولار

2019/07/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة اليوم الخميس عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن بحقِّ المدير العامِّ للشركة العامَّة لتجارة الحبوب سابقاً في وزارة التجارة؛ لإضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها بقرابة مليون دولارٍ أمريكيٍّ.وقالت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل الحكم الصادرعن محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الثالثة،

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