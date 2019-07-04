2019/07/04 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف الامين المالي لنادي النجف، علي هاشم، سبب تراجع نتائج الفريق خلال المباريات الاخيرة في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وقال هاشم في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “نتائج الفريق تراجعت في الاونة الاخيرة بسبب سوء الطالع وعدم التوفيق بالاضافة الى قرارات التحكيم الخاطئة”.واوضح بالقول، “اللاعب ملزم بتقديم اداء جيد في المباريات من اجل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة النجف تكشف سبب تراجع نتائج غزلان البادية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة النجف تكشف سبب تراجع نتائج غزلان البادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).