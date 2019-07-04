الجمارك تعلن ضبط أدوية بشرية مخالفة للضوابط في مطار بغداد

2019/07/04 | 10:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، الخميس، ضبط أدوية بشرية مخالفة في مطار بغداد.

وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز”، نسخة منه، ان “السلطات الجمركية في جمرك مطار بغداد تمكنت من ضبط كمية من الادوية البشرية مختلفة الانواع كان يروم احد المسافرين إدخالها عبر صالات القدوم في مطار بغداد دون استحصال موافقات استيرادية لها في مخالفة للضوابط والتعليمات المتبعة”.

واضافت انها “سبق وان نوهت الى عدم السماح بادخال البضائع والسلع بكميات تجارية عبر صالات المطارات و على المسافرين الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة وعدم تعريض انفسهم للمسائلة القانونية من الجهات المختصة”.

واشارت الهيئة الى انها “قامت بحجز الادوية على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤المعدل”.

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