2019/07/04 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت حكومة النرويج لبرنامج الامم المتحدة الانمائي مبلغ 9 ملايين دولار باتفاقية شراكة لدعم جهود الاستقرار والانتعاش لمرحلة العراق ما بعد داعش.وذكر بيان لبعثة يونامي في العراق : سيتم تخصيص اموال المنحة المقدمة من حكومة النرويج من خلال برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي والذي يمول مبادرات المسار السريع للمناطق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النرويج تقدم منحة مالية لدعم جهود الاستقرار لما بعد داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النرويج تقدم منحة مالية لدعم جهود الاستقرار لما بعد داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).