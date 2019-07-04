العثور على عدد من العبوات الناسفة والقبض على عدد من المطلوبين بتهم متنوعة في بغداد وكركوك

2019/07/04 | 10:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الشرطة الاتحادية على عدد من العبوات الناسفة والقت القبض على عدد من المطلوبين بتهم متنوعة في بغداد وكركوك”.وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية في بيان ” ان قوة من الشرطة الاتحادية القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤١ ارهاب غربي بغداد / كما القت قوة اخرى ، بالجرم المشهود […]

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