امنية ديالى تعلن انطلاق عملية عسكرية في ريف خانقين

2019/07/04 | 10:33

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى، صادق الحسيني، الخميس (04 تموز 2019)، انطلاق عملية عسكرية في حوض الوند شمال شرق المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي اطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق في حوض الوند ضمن ريف خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا أن "العملية تهدف الى تعقب مضافات داعش وتدميرها".

واضاف أن "القوات تسعى إلى اعتماد خطة جديدة بالانتشار لمسك الارض، وسد جميع الفراغات التي تساعده عصابات داعش منعودة نشاطها"، لافتا الى أن "قوات الحشد الشعبي استطاعت تدمير مضافتين لخلايا التنظيم خلال الساعات الاولى من العملية".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت سرايا السلام ، الخميس 4 تموز 2019، اغلاق جميع مقارها بالعراق.

وقال المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) " لقد أغلقنا مباشرةً كل مقرات سرايا السلام بعد الأمر الديواني للقائ

بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ البصرة أسعد عبدالامير العيداني، الخميس، عن تضامنه ودعمه الكامل للأسرة الصحفية البصرية، في تأدية واجبها الإعلامي والمهني على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من نقابة الصحفيين في البصرة، عقب

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير الأمني هشام الهاشمي، الأربعاء، ان تنظيم داعش نجح بتنفيذ ما اعلن عنه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في اخر ظهور له حين تحدث عن اطلاق "معارك الاستنزاف" في ثلاث محاور بالعراق.

واكد الهاشمي خلال حديثه لبرنامج

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