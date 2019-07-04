سيطرة الصقور تضبط شحنة أدوية مهربة

2019/07/04 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قالت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الخميس، إن مفارزها ضبطت كميات كبيرة من الأدوية المهربة في سيطرة الصقور غربي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارز مكافحة المتفجرات العاملة على اجهزة فحص المركبات (m60) في سيطرة الصقور ضبطت كميات كبيرة من الادوية المهربة”.وأضافت أنه “أثناء عملية

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