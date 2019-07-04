العثور على كنز ثمين تحت الأرض وسط موسكو

2019/07/04 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن الموقع الرسمي لمحافظ موسكو عن اكتشاف كنز من القطع النقدية الأثرية في باطن أحد شوارع المدينة.وجاء في بيان نشر على الموقع “تمكن علماء الآثار مؤخرا من العثور على كنز أثري مكون من 60 قطعة معدنية مخبأة في صندوق حديدي في شارع كوستيانسكي وسط العاصمة الروسية موسكو”.وأشار البيان إلى […]

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