2019/07/04 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع مصلون وأعضاء مجلس إدارة مسجد “النور” في مدينة “برستون” البريطانية مبلغ قدره 8 آلاف جنية إسترليني لدعم مرکزين طبيين في المدينة.هذا ويعم المتبرعون علي جمع ألفي جنية أخري لتجهيز غرفة عمليات تابعة إلى مشفي آخر في المدينة.وقال مدير مسجد النور “عارف بتل” إن هذا المبلغ جمعه أعضاء المسجد وأسرهم وهو دليل علي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلمون يدعمون المستشفيات البريطانية بـ 8 آلاف جنيه استرليني النعيم نيوز.

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