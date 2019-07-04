2019/07/04 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان قائد عمليات البصرة خالف قانون الحريات الصحفية في تغطية الأحداث التي تخص محافظة البصرة.

وقال التميمي في تصريح، ان الدستور نظم قانون التظاهر وفق المادة الثامنة والثلاثين والذي نص على وجود موافقة من قبل المحافظة او مجلسها مع تحديد مكان التظاهر والغاية منه بهدف توفير الحماية، مشيرا الى ان الاجهزة الامنية لا يحق لها اعتقال الاعلاميين اثناء تغطية التظاهرات.

واوضح ان الصحفيين محميون بقانون نافذ يتيح لهم ممارسة عملهم بحرية دون أية عرقلة من الاجهزة الامنية، مبينا ان نقابة الصحفيين بإمكانها مقاضاة أي شخص يطلق التهديدات، كون ذلك يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي الذي يؤكد على حرية الصحافة والتغطيات الإعلامية.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي: قائد عمليات البصرة معرض للسجن والغرامة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي: قائد عمليات البصرة معرض للسجن والغرامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).