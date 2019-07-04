ثاني عملية عسكرية لملاحقة المسلحين داخل الأنفاق غرب الموصل

2019/07/04 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة عسكرية، أمس الأربعاء، عملية نوعية لملاحقة عناصر خلايا نائمة داخل نفق في سلسلة جبلية شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان انه خلال عملية استباقية، تمكنت قوة مشتركة من الألوية “40، 53، 92” من الحشد الشعبي، العاملة ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، من قتل 4 إرهابيين.

وأوضحت الخلية، أن الإرهابيين الذين تم قتلهم كانوا داخل أحد الأنفاق في “سلسلة جبال شيخ إبراهيم”.

وتقع سلسلة جبال شيخ إبراهيم، في منطقة صحراوية بقضاء تلعفر، غربي الموصل.

ونفذت القوات المشتركة، السبت 29 حزيران الماضي، عملية نوعية بدعم من التحالف الدولي ضد الإرهاب، استهدفت بها وكرا تختبئ به خلايا “داعش” الإرهابي، تحت الأرض في نينوى ايضا.

وأعلنت الخلية، في بيان حينها أن فوج “سوات” التابع لقيادة شرطة نينوى، نفذ عملية استباقية وفقاً معلومات دقيقة عن وجود وكر لعناصر داعش الإرهابية في “منطقة عين الجحش قرب قرية خربة الطير” جنوب الموصل.

وأكدت الخلية، أن العملية جرت بإسناد من طيران التحالف الدولي، موضحة، أن الوكر هو عبارة عن نفق كبير تحت الأرض.

وأوضحت، قبل وصول القوة، تم قصف الوكر بضربة جوية، وعند وصول قوة سوات قرب النفق تمت مشاهدة جثة لأحد عناصر داعش.

وأعلن العراق في كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم “داعش” بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة “خلافة إسلامية”.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

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