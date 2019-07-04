2019/07/04 | 10:36

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الخميس 4 يوليو 2019 | 10:20 صباحاً | عدد القراءات : 35

النزاهة تؤكد إحالة 2607 قضايا لكبار المسؤولين الى القضاء وتكشف عن تورط 5 برلمانيين

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أعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن إحالة 2607 قضايا لكبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق إلى القضاء.

وقال رئيس الهيئة وكالة صلاح نوري، في تصريح صحفي، إن "الهيئة احالت للقضاء 2607 قضايا تطول كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق وذكر مع كل قضية حجم المبالغ".

ولفت إلى، أن "الهيئة طلبت من القضاء من خلال مجلس مكافحة الفساد الاعلان عنها عن طريق المجلس وذكر اعداد القضايا التي حكم فيها والتي تخص كبار المسؤولين وكم قضية اغلقت لعدم كفاية الادلة وكم بقيت منها متعلقة بامور خارجية لاطلاع الجمهور".

وأضاف أن "القضاء ابلغ الهيئة ان احصاءاتهم تشير الى ان لديهم ما يقارب الـ 2100 قضية فقط وتم خلال جلسة لمجلس مكافحة الفساد التاكيد على سرعة انجازها والاعلان عنها".

وكشف رئيس الهيئة، عن "انجاز ملفات تطول اربعة الى خمسة من اعضاء مجلس النواب، وانها قضايا ثقيلة جدا"، متمنيا على مجلس القضاء الاعلى الذي كثف تعاونه مع الهيئة من خلال مجلس مكافحة الفساد مؤخرا، "رفع الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم وينالوا جزاءهم العادل".انتهى2

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