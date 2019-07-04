الحلبوسي يقود حملة شبابية مع مئات المدونين العراقيين على “سوشيل ميديا” من اجل تراث بابل

2019/07/04 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه رئيس مجلس النواب ،اليوم الخميس، رسالة إلى الوفود المجتمعة في مؤتمر لجنة التراث العالمي، وذلك لدعم انضمام اثار بابل على لائحة التراث العالمي.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقته “يس عراق”، أن “رئيس مجلس النواب وجه رسالةً إلى رؤساء الوفود العربية والأجنبية المجتمعين في مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، الذي […]

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