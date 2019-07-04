2019/07/04 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن المدير العام في وزارة الثقافة جبار الشويلي، عن بذل جهود مكثفة لإدراج بابل على لائحة اليونسكو، معرباً عن أمله بان يتم تتكلل تلك الجهود بالنجاح.وقال الشويلي في مقابلة مع قناة العراقية، تابعها المركز الخبري الوطني NNC، إن “اليونسكو اشترطت على بغداد ازالة التجاوزات على المدينة الأثرية”، مؤكداً ان […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد توافق على شروط اليونسكو وتنتظر بشرى حول بابل المركز الخبري الوطني.

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