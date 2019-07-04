امانة بغداد تعلن غلق 45 معرضا للسيارات شمالي العاصمة 

2019/07/04 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت امانة بغداد، الخميس، عن إغلاق 45 معرضا لبيع وشراء السيارات ضمن منطقة الكريعات شمالي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “ملاكاتها في بلدية الاعظمية قامت باغلاق المعارض غير المرخصة في شارع ابن فضلان ضمن المنطقة المذكورة والتي شيدت تجاوزاً خلاف تصميم الشارع ما دعا البلدية الى غلق المعارض بالكتل […]

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