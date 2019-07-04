2019/07/04 | 10:41

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شرطة بابل تعلن تأمين المدينة الأثرية وإبعادها عن العسكرة

كشف قائد شرطة محافظة بابل علي الزغيبي، عن تحقيق أحد شروط منظمة

اليونسكو والمتمثل بتأمين مدينة بابل الأثرية وإبعادها عن العسكرة.

واوضح الزغيبي في بيان إن قيادة شرطة محافظة بابل أخذت على عاتقها

وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار تحقيق شرط منظمة

اليونسكو المتعلق بتأمين مدينة بابل الأثرية وإبعادها عن

العسكرة".وأضاف أنه "تم تحقيق الشرط من قبل الأجهزة المتخصصة،

واعتماده ضمن المتطلبات المتحققة لإدراج مدينة بابل الأثرية على

لائحة التراث العالمي.

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