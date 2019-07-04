2019/07/04 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت امانة بغداد اليوم الخميس عن إغلاق 45 معرضا لبيع وشراء السيارات ضمن منطقة الكريعات شمالي بغداد.وتحدث بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه عن “قيام ملاكاتها في بلدية الاعظمية باغلاق المعارض غير المرخصة في شارع ابن فضلان ضمن المنطقة المذكورة والتي شيدت تجاوزاً خلاف تصميم الشارع ما دعا البلدية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد تغلق معارض السيارات المخالفة وكالة خطوة برس.

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