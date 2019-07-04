اختراق علمي غير مسبوق لعلاج أحد أقوى الفيروسات القاتلة

2019/07/04 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تمكّن علماء، لأول مرة، من القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية في الجينوم الكامل لفئران المختبر باستخدام عقار بطيء المفعول والتعديل الجيني.وتوضح هذه التجربة المذهلة، التي نُشرت في Nature Communications، أن التقنية المطورة (ذات الشقين) يمكن أن تكون الأساس لأول علاج عالمي للبشر، حيث من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية […]

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