قائد عمليات البصرة يعتزم تقديم اعتذار رسمي للإعلاميين  

2019/07/04 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن النائب عن محافظة البصرة بدر الزيادي, الخميس, ان قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال سيظهر في احدى وسائل الاعلام لتقديم اعتذاره للاعلاميين العراقيين عن تصريحاته امس.وقال الزيادي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال ابلغه شخصيا بانه سيظهر اليوم على احدى القنوات الفضائية ليقدم اعتذاره ويوضح حقيقية […]

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