48 مليار دولار من العراق إلى الكويت: تعويضات غزو صدام

2019/07/04 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أبلغ الأمين العام للأمم #المتحدة #أنطونيو_غوتيريش، اليوم الخميس، #مجلس_الأمن الدولي أن إجمالي #المبالغ التي سددها #العراق للكويت، بسبب #الغزو الذي شنه #صدام_حسين، في 1990، بلغ حتى […]

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